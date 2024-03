Krefeld schreibt Wettbewerb aus Stadt plant die Innenstadt der Zukunft

Oberbürgermeister Frank Meyer möchte nach jahrelangen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen nun Taten folgen lassen: Das Seidenweberhaus soll weg, ein Verwaltungsneubau her. Mit der Realisierung verschwinden die Veranstaltungssäle und die Notwendigkeit, die auf den Weg gebrachte Veranstaltungshalle Kesselhaus auf dem Mies-van-der-Rohe-Campus zu realisieren, wächst. Außerdem bedeutet der Neubau auf dem Theaterplatz eine endgültige Abkehr davon, den denkmalgeschützten Eiermann-Bau am Konrad-Adenauer-Platz doch noch in Eigenregie für Verwaltungszwecke herzurichten. Der angestrebte Verkauf des Ensembles könnte über die Bühne gehen.