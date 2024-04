Nach der Schließung des Warenhauses am Neumarkt Stadt nutzt 100 Meter Kaufhof-Schaufenster

Die Schließung des Kaufhofs am Neumarkt und die künftige Nutzung des Gebäudes liefern seit Monaten Gesprächsstoff in in Politik, Verwaltung, Handel und Bürgerschaft. Abschließende Antworten stehen noch aus und gleichwohl gibt es eine Neuigkeit. Die Stadt hat die Schaufenster gestaltet. Zu sehen ist eine dreidimensionale Darstellung, die mit Fotos, Texten und Grafiken Krefelds Visionen für die Innenstadt abbildet.