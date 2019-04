Bürgerprotest in Krefeld : Gebühr bei Widerspruch: Stadt warnt Bürger aus „Fürsorge“

Bürgerprotest in Krefeld

Krefeld Das Kostenrisiko eines Widerspruchs sei vielen Bürgern nicht bekannt. Daher habe die Verwaltung sich unter „Fürsorgegesichtspunkten“ entschieden, schriftliche Informationen dazu zu verschicken. Bürger nahmen den Brief als Drohung wahr.

Journalistin in der Lokalredaktion Krefeld

Die Stadt hat sich jetzt zu einem von Bürgern als Drohung wahrgenommenen Schreiben geäußert, das, wie am Mittwoch ausführlich berichtet, vom Umweltamt an mehr als hundert Bürger versendet worden war, die gegen die Genehmigung des Baus einer Abfall-Anlage an der Breuershofstraße Widerpruch eingelegt hatten. Darin hatte eine Mitarbeiterin des Amtes den Adressaten nahegelegt, ihren Widerspruch zurückzuziehen. Andernfalls müssten sie mit einer Gebühr von 10 bis 500 Euro rechnen. Diese Information sei den Bürgern unter „Fürsorgegesichtspunkten“ zugesandt worden, teilte ein Stadtsprecher nun mit.