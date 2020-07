Corona in Krefeld : Stadt meldet zwei neue Infektionsfälle

Corona in Krefeld

Krefeld Zwei Kranke sind inzwischen wieder gesund. Deshalb bleibt die Zahl der aktuell Infizierten konstant bei 24. Der Ordnungsdiets hat ein Bußgeldverfahren gegen einen Gastronom am Ostwall eingeleitet, weil er keine Kundenliste hatte.

(ped) Zwei neue Infektionen meldet die Stadt. Allerdings sind auch zwei an Covid-19-Erkrankte inzwischen wieder gesund. Deshalb bleibt die Zahl der aktuellen Corona-Infektionen in Krefeld (Stand: Donnerstag 0 Uhr) konstant bei 24. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt weiterhin sieben, die „kritische Grenze“ ist auf 50 festgesetzt.

Insgesamt hat es in Krefeld seit Beginn der Erfassung 711 Infizierte gegeben, davon gelten 663 bereits als genesen. Eine Person muss weiter im Krankenhaus behandelt und auch beatmet werden. 24 Personen sind in Krefeld in Zusammenhang mit Corona verstorben.