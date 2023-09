Strategie-Papier Wie aus Krefeld Smartkrefeld werden soll

Das Konzept, wie Krefeld zur intelligenten Problemlösungsstadt werden kann, liegt nun in einem 86-seitigen Papier vor, das am Mittwoch, 6. September, dem Rat zur Verabschiedung vorgelegt wird. „Es geht in diesem Konzept darum, wie wir aktuelle, zeitgemäße technische Möglichkeiten nutzen, um die Dinge, die wir uns ohnehin auf die Fahne geschrieben haben, leichter zu erreichen“, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer bei der Vorstellung des Papiers. Ein Satz, der auch eine Beruhigung ist und Ängste vor der Digitalisierung nehmen soll. Auch Wirtschaftsdezernent Eckart Preen, unter dessen Federführung das Strategiepapier erarbeitet wurde, greift diesen Punkt später auf: „Digitalisierung ist kein Selbstzweck“, betont er, es gehe darum, Dinge im Alltag besser zu lösen. Meyer ist zudem zuversichtlich, nicht nur die berühmten Digitale Natives, also quasi die Ureinwohner der Digitalen Welt, sprich: Jüngere, die mit Smartphone und Computer aufgewachsen sind, mit der Smart City der Zukunft klarkommen. „Wenn ich sehe, wie viele ältere Menschen mit Smartphone unterwegs sind, dann halte ich technische Hürden für überwindbar.“