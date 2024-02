Am Elfrather See Stadt Krefeld lässt 245 Gänse abschießen

Wer am Elfrather See spazieren geht, fühlt sich wie in einem Vogelpark. Unzählige Gänse und auch andere Wasservögel halten sich im Wasser und auf den umliegenden Wiesen auf. Mit ihrem Kot verschmutzen sie Stege und Boote. Auch die Grünflächen laden nicht gerade zu einem Picknick ein. Die Stadtverwaltung arbeitet deshalb seit Jahren daran, die Gänsepopulation am Elfrather See zu reduzieren. Im Naturschutzbeirat am Dienstag, 20. Februar, wird sie über ihr Vorgehen berichten.