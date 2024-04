Wohnungspolitischer Dialog Stadt knüpft Netzwerk mit der Wohnungswirtschaft

Der Wohnungsbau und die Bestandspflege in der Stadt wollen seit Jahren nicht so recht in Schwung kommen. Große Projekte befinden sich noch in der Warteschlange. Kleinere verbessern die Wohnsituation nur unwesentlich. Die kolportierten Bedarfszahlen zwischen 5000 und 11.000 benennen andere Dimensionen.