Anwohner schildern Probleme Stadt ist mit Akzeptanz des Drogenhilfezentrums zufrieden

Am gestrigen Montag zogen Verantwortliche der Stadt Krefeld eine Acht-Monats-Bilanz: „Die Verbesserung ist nicht perfekt. Aber der Weg geht in die richtige Richtung. Wir haben betroffenen Menschen eine Brücke gebaut, die gut angenommen wird“, erklärte Oberbürgermeister Frank Meyer. Die Einrichtung an der Schwertstraße, die am 13. März öffnete, werde gut angenommen. Mit dem vergangenen Monat registrierte das Zentrum nach eigenen Angaben 1321 Konsumvorgänge, was bislang der höchsten Monatszahl entspricht. Auf der Gegenseite heiße dies, dass es 1321 Mal weniger in der Krefelder Innenstadt zu öffentlichem Drogenkonsum gekommen sei. Das wiederum mache die Innenstadt wieder mehr zu einem Wohlfühlort. Etwas, das sie schon verloren hatte, meinte Meyer.