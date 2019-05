Kostenbeteiligung vom Land : Stadt investiert rund eine Million Euro in die Radwege

Krefeld Sechs Radwege werden oder sind neu gebaut oder saniert. Das Land beteiligt sich an den Kosten.

(RP) Der Kommunalbetrieb Krefeld hat im Auftrag der Stadt sechs Radwege neu gebaut oder saniert. Insgesamt wurde für Neubau, Erneuerung und Ertüchtigung rund eine Million Euro investiert. Die Stadt bekommt dazu eine Kostenbeteiligung durch Investitionsfördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem (KInvFöG). So wurden Radwege an der Werner-Voß-Straße und an der Gatherhofstraße zwischen Sankt-Töniser- und Meyeshofstraße auf beiden Seiten erneuert. Im Hafengebiet wurde der Radweg an der Bataverstraße bis zur Straße An der Römerschanze gebaut. Zusammen mit den schon fertiggestellten Teilstücken an der Hafenstraße und der Hentrichstraße verläuft so eine über die Stadt hinausgehende Radverbindung entlang des Rheins.