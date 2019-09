Planungsausschuss : Stadt investiert 720.000 Euro für ein neues Gesicht des Schinkenplatzes

Krefeld Die spartanische „Ausstattung“ der Fläche soll ergänzt und der gesamte Bereich der Querungen barrierefrei gestaltet werden. Der Planungsausschuss tagt am Mittwoch.

(RP) Der Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung entscheidet in seiner Sitzung am Mittwoch, 11. September, über den Planungsentwurf zur Umgestaltung des Schinkenplatzes. Das Kronprinzenviertel bietet mit seiner engen Bebauung nur wenige Freiflächen. Der zentral gelegene Schinkenplatz mit seinen angrenzenden Straßen ist deshalb ein wichtiger Ort im Quartier südliche Innenstadt. Nach der Umgestaltung sollen die Krefelder hier wieder eine attraktive Aufenthaltsmöglichkeit haben. Im Rahmen der Umgestaltung soll auf dem Platz selbst ein neues Pflaster verlegt werde. Die bisherige spartanische „Ausstattung“ des Schinkenplatzes soll ergänzt und der gesamte Bereich der Querungen barrierefrei gestaltet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme von 720.000 Euro will die Stadt zur Förderung im Rahmen von Stadtumbau West für das Programmjahr 2020 anmelden. Der Baubeginn kann frühestens 2021 erfolgen.

Auch die angrenzenden Straßenabschnitte sind in der Planung mit einbezogen. Durch Parkbuchten erhalten die Alte Linner Straße, die Elisabethstraße und auch die Dreikönigenstraße künftig eine neue Struktur. Für sehbehinderte, blinde und in der Mobilität eingeschränkte Personen soll es jeweils an den Kreuzungsbereichen barrierefreie Querungsstellen geben. Eine Absenkung der Bordsteinkante ermöglicht zum Beispiel die Überquerung des Straßenbereichs mit Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen. An der Ecke Elisabethstraße und Alte Linner Straße wird zusätzlich ein sogenanntes Aufmerksamkeitsfeld eingerichtet. Poller sollen die Platzfläche mit den Bäumen und die Verkehrsfläche voneinander abtrennen.