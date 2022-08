Nach zwei Jahren Planung : Stadt investiert 250.000 Euro in Spielplatz an der Höppnerstraße

Stadt investiert 250.000 Euro in Spielplatz an der Höppnerstraße

Die Auswahl des Spielangebots geht auf die Bürgerbeteiligung in 2019 zurück, bei der die anwesenden Kinder, Jugendlichen und Eltern ihre Wünsche und Anregungen vorgebracht hatten. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Nach gut zwei Jahren Planungs- und Vorbereitungszeit beginnt nun die Umgestaltung des Spielplatzes an der Höppnerstraße. Die Stadt Krefeld investiert hierfür rund 255.000 Euro. Die vorhandene große Spielfläche wird in zwei Bereiche unterteilt, eine Rasenfläche und eine Sandspielfläche. Eine optische Trennung wird durch fünf Bäume erzielt, die hier neu gepflanzt werden und zukünftig auch Schatten spenden sollen. In der Sandspielfläche sind eine Doppelschaukel, ein Klettergarten, eine Stehwippe und ein Dreierreck geplant.