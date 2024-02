Pavillons als Provisorium Stadt investiert 22,3 Millionen Euro in die Grotenburgschule

Um die Pavillons künftig auch an anderen Schulen nutzen zu können, hat die Stadt Krefeld sie nicht gemietet, sondern gekauft. „Das ist bei weitem die wirtschaftlichste Lösung“, sagt Rachid Jaghou, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements. „Die Pavillons werden nun für etwa fünf Jahre an der Grotenburgschule stehen, danach können sie abgebaut und für andere Projekte weiter genutzt werden.“ Auf dem Gelände der Schule in Bockum standen zuletzt noch einige Betonpavillons aus den 1970er-Jahren, die jedoch marode waren und daher abgerissen wurden. Die nun neu errichteten mobilen Pavillons wurden in L-Form angeordnet, so dass ein Großteil des alten Baumbestands erhalten werden konnte. Die Eröffnung konnte ein halbes Jahr vor dem ursprünglich geplanten Termin stattfinden. Die Beheizung der Pavillons erfolgt über die vorhandene Heizungsanlage der Bestandsgebäude.