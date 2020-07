Kinderbetreuung in Krefeld : Stadt informiert über Hilfen für überlastete Eltern

Krefeld Die Gesundheitskonferenz gibt einen Aufkleber mit Hilfsorganisationen über „Angebote zu Frühen Hilfen in Krefeld“ heraus. Daran mitgewirkt haben der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und das Netzwerk Frühe Hilfen.

(RP) Kinder zu betreuen und zu versorgen ist nicht immer einfach – manche Mütter, Väter oder andere Bezugspersonen von Kindern geraten in bestimmten Situationen an ihre Grenzen. Manche fühlen sich dann unsicher, hilflos, erschöpft, überfordert und reagieren gestresst und unangemessen. Die Krefelder Gesundheitskonferenz hat für Eltern und andere Betreuungspersonen nun eine Übersicht über wesentliche Hilfsorganisationen in Form eines Aufklebers „Angebote zu Frühen Hilfen in Krefeld“ herausgegeben. Daran mitgewirkt haben der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und das Netzwerk Frühe Hilfen. In den Krefelder Kinderarztpraxen wird dieser Aufkleber ab sofort bei der ersten dort anfallenden Vorsorgeuntersuchung (U-Untersuchung) in das bewährte gelbe „U-Heft“ eingeklebt. Die Eltern werden darauf hingewiesen, dass sie im Bedarfsfall bei den aufgeführten Stellen Informationen, Beratung und Hilfe bekommen und dort ihre Fragen stellen können.