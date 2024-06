Bundesweite Aktion Stadt informiert beim Hitzeaktionstag am 5. Juni

Im Rahmen des Hitzeschutzes hat die Stadtverwaltung eine Reihe von Maßnahmen realisiert oder bereitet diese vor. Mit dem in Deutschland bisher einzigartig dichten Sensornetzwerk erfasst die Stadtverwaltung mit Unterstützung der SWK die Auswirkungen des Klimawandels auf die städtischen Strukturen. Das Projekt wurde im Frühjahr 2023 mit der Anbringung der Sensorik gestartet und lief als Pilotprojekt bis Ende 2023. Mehrere Trinkwasserbrunnen sind installiert worden, außerdem ist eine Vernebelungsanlage in der City geplant, und die Refill-Kampagne soll ausgebaut werden. Im Rahmen der Hitzeaktionsplanung ist eine gesonderte Information an ältere Bürger in Heimen vorgesehen, ebenso Schutzmaßnahmen für städtische Spielplätze an besonders heißen Orten.