Hygienemaßnahmen für Krefeld : Stadt gibt eine Million Euro zusätzlich für Hygiene aus

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie benötigen öffentliche Gebäude Handtuch- und Seifenspender: Für die Schulen sind insgesamt 475.000 Euro fällig. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Krefeld Allein für die Schulen werden 475.000 Euro fällig. In öffentlichen Gebäuden müssen 2100 Räume mit Schaumseife und Papierhandtüchern bestückt werden. Die Stadt bezieht sich beim Thema Händewaschen auf das Robert-Koch-Institut.

Schaumseife, Papierhandtücher, Abfallbehälter: Zur Sicherstellung der landesweit verordneten Hygienestandards zur Eindämmung der Corona Pandemie muss die Stadt Krefeld tief in die Tasche greifen. In einem Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 hat der Rat dem Zentralen Gebäudemanagement (ZGM) mehr als eine Million Euro für zusätzliche desinfizierende Gebäudereinigung und die Beschaffung von Hygienematerialien bewilligt. Allein für die Schulen werden 475.000 Euro fällig. In einer Vorlage begründet die Verwaltung Kosten und Abläufe der Beschaffungsmaßnahme detailreich; die Existenz und Einhaltung von Hygieneplänen klingt an einigen Stellen wie eine überraschende Neuerfindung: „Laut Empfehlung des Robert-Koch-Institutes ist das gründliche Händewaschen, nach der Benutzung von Sanitärbereichen und vor der Nahrungsaufnahme sowie bei Kontakt mit Gegenständen oder Materialien, die mit respiratorischen Sekreten von Erkrankten kontaminiert sein könnten, besonders wichtig“. Aufgrund dieser Empfehlung sowie unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben des Landes NRW sind, laut Verwaltungsvorlage, „flächendeckend alle Klassen-, Fach- und Seminarräume mit Seife und Handtuchpapier auszustatten“.

Für das Gebäudemanagement habe dies bedeutet, dass „kurzfristig“ etwa 2100 Räume mit entsprechenden Materialien zu bestücken gewesen seien. Die Verwaltung stellt in dem Zusammenhang fest, dass in den Klassen „zurzeit teilweise alte Systeme bzw. gar keine Hygienesysteme vorhanden sind“. Um diesem Umstand zu begegnen, „beabsichtigt die Verwaltung hier kurzfristig ein einheitliches und ganzheitliches System in Form von Handtuchspendern inklusive Papier, Seifenspender inklusive Schaumseife und Abfallbehälter für Handtuchpapier bereitzustellen“.

Info Allein 475.000 Euro für Hygiene in Schulen Mehrbedarf zur Reinigung und andere Aufwendungen durch die Corona-Krise (Rats-Vorlage, beschlossen): Schulsporthallen 65.000 Turn- und Sporthallen 4.000 Verwaltungsgebäude 74.000 Feuerwehr 5.000 Schulen 475.000 Kultur 44.000 Soziales 1.000 Kindertageseinrichtungen 135.000 – Jugendfreizeiteinrichtungen 2.000 – Sport 1.000 – Grünanlagen, Forstwirtschaft, Bot. Garten 5.000 Friedhöfe 8.000 – VHS 7.000

Durch die „kurzfristige Öffnung der Schulen“ sei es zudem erforderlich gewesen „Beschaffungen vorzunehmen, die eine Sicherstellung der persönlichen Handhygiene bis zur Umsetzung der oben genannten Maßnahmen überbrücken.“ Dazu zähle in erster Linie die Beschaffung von mobilen Seifenspendern und Handtuchpapier sowie Handdesinfektionsmittel zur Ausgabe an die Lehrkräfte zur Mitnahme in den Unterricht. Darüber hinaus seien in allen Schulen und Kindertageseinrichtungen „laut Beschluss des Krisenstabes“ die Handkontaktflächen („u.a. Tischoberflächen, Stühle, Türklinken, Fenstergriffe, Handläufe, Armaturen, Waschbecken, Lichtschalter, Numerische Blöcke an Spindsystemen“) desinfizierend mit einer Wischdesinfektion zusätzlich zur „normalen“ Unterhaltsreinigung täglich zu reinigen.