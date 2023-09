Klage in den USA Stadt Krefeld droht Schadenersatzzahlung von bis zu 300 Millionen Euro

Hinter verschlossenen Türen beraten Vertreter der Stadt Krefeld und angesehene Fachanwälte, das Schlimmste zu vermeiden. Der Stadt droht womöglich die Zahlung einer immensen Schadensersatzsumme von bis zu 300 Millionen Euro. Es geht um eine Klage in den Vereinigten Staaten von Amerika. Seit einem Jahr liegt die Klageschrift aus den USA der Stadtverwaltung vor. Sie geht seitdem äußerst diskret mit dem Anliegen der so genannten Holtzman-Erben um. Die Kläger verlangen die Herausgabe der vier im Besitz des Kaiser Wilhelm Museums befindlichen Bilder des niederländischen Künstlers Piet Mondrian und Schadensersatz für vier weitere Bilder, die der damalige Museumsdirektor Paul Wember unter der Hand verkauft oder eingetauscht haben soll. Die acht Gemälde soll das Museum unter fragwürdigen Umständen von einer geplanten Ausstellung zurückbehalten und erst Jahre später inventarisiert haben. Die genauen Hintergründe sind heute kaum noch zu rekonstruieren – die Umstände muss offenbar das Gericht in den USA nun bewerten.