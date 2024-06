Auf ins kühle Nass Projekt „Krefeld schwimmt“ wird ausgeweitet

Bei „Krefeld schwimmt“ stehen anstelle der üblichen 30 Minuten beim Schulschwimmen 45 Minuten reine Wasserzeit zur Verfügung. Zusätzlich zu den Lehrkräften leiten zwei qualifizierte Schwimmlehrer des SV Bayer 08 die Kinder an. Die maximale Gruppenstärke liegt bei 30 Kindern. All dies soll die Lernerfolge im Becken deutlich verbessern. Nachdem im Startjahr 2022/ 23 drei Schulen mitgemacht hatten, waren in diesem Schuljahr schon sechs Schulen mit dabei: Kompass-Schule, Brüder-Grimm-Schule, Jahnschule, Mariannenschule, Schule Westparkstraße und Schönwasserschule. Für das kommende Schuljahr haben sich mit Mosaik- und Buchenschule zwei weitere Teilnehmer angemeldet. Insgesamt werden etwa 30 Unterrichtseinheiten pro Woche in dem Projekt angeboten.