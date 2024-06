Schulen in Krefeld Stadt investiert in Mensen und Küchen in Grundschulen

Davon profitieren 15 weitere Grundschulen, deren Versorgungskapazitäten in den Schuljahren 2024/25 bis 2027/28 an die steigenden Plätze im Ganztag angepasst werden. Während sich die Baukosten und Aufwendungen für die technische Gebäudeausrüstung auf geschätzt rund 1,3 Millionen Euro belaufen, sind für die Einrichtung der Küchen gut 2,9 Millionen Euro festgesetzt worden. Der Beschluss knüpft an den größtenteils bereits abgeschlossenen Ausbau von Küchen und Mensen in 15 anderen Grundschulen im Rahmen des Investitionsprogramms „Krefeld macht Schule“ an.