Kinderbetreuung in Krefeld Stadt Krefeld baut Kindertagespflege weiter aus

Tagesmütter oder -väter sind bei viele Eltern beliebt. Sie kümmern sich in Kleinstgruppen um ihre Schützlinge und haben familiäre Strukturen, die viel Raum für individuelle Betreuung lassen. Auch bei der Stadt wird diese Form der Kinderbetreuung, die als Kindertagespflege bezeichnet wird, geschätzt, ergänzt sie doch das knapp bemessene Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten.