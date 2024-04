Bundesanzeiger als eine Art elektronischer Pranger Staatsanwaltschaft bittet Betrüger zur Kasse

Selbst ein rechtskräftig verurteilter Mörder hat in Deutschland das Recht, dass er ohne seine Zustimmung nicht mit Foto oder Namen in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Eine Nennung ist nicht automatisch mit der Schwere der Tat begründbar. Dieses Recht gilt erst recht bei weniger schweren Verbrechen oder Rechtsverstößen. Ausnahmen gelten für diejenigen, die sich mit positiven Nachrichten gerne vor Kameras und Fotoobjektive in die Medien begeben haben – in der Regel Prominente.