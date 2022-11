Brauchtum in Krefeld : Verberger Martinszug trotz Regen ein Erfolg

Brauchtum in Krefeld

Krefeld Rund 800 Teilnehmer begleiten den Heiligen Mann durch den Krefelder Stadtteil. Damit ist der Zug einer der größten der Geschichte. Die Kinder freuen sich sehr, nach der Corona-Zwangspause wieder mit Laternen unterwegs sein zu dürfen.

Kurz bevor der Verberger Martins­zug starten soll, beginnt ein Dauerregen aus tief hängen­den Wolken. Es ist kühl und ungemütlich. Beim Start des Zu­ges an der Kreuzung Busenpfad und Heidedyk ist die Gruppe der Kinder und ihrer Eltern scheinbar als Ergebnis des miesen Wetters über­schaubar. Rund 50 Personen ziehen mit Sankt Martin zu Pferd und der Blaskapelle der SWK los. Für die Verantwortlichen ist das aber kein Grund zur Sorge. Sie wissen: Fast über die gesamte Zugstrecke werden Kinder vom Straßenrand einscheren.

Und tatsächlich, je länger der Zug zieht, desto länger wird er. Besonders als an der Schreinerei Conen an der Heyenbaumstraße die beiden Verberger Kitas – Hexenkessel und Kita Gatzenstraße – dazu kommen, zieht sich eine mehrere hundert Meter lange Lichterschlange über Heyenbaum- und Gatzenstraße. Rund 800 Zugteilnehmer sind es am Ende. Besonders die vielen Kinder sind nach Jahren der Corona-Pande­mie begeistert. „Sankt Martin ist mein absolutes Lieblingsfest im Jahr. Ich finde das Laternenbas­teln toll, ich mag Sankt Martin und die Lichter“, sagt beispielsweise Greta-Lu Siebenmorgen. Die Tochter der Inhaber der Gaststät­te Haus Kleinlosen bekräftigt auf Rückfrage: „Ja, ich mag es mehr als Weihnachten!“ Mutter Kay lacht, zuckt die Achseln und bestätigt: „Ja, sie sieht das wirklich so.“