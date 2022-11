Feuer auf dem Marienplatz : St. Martin zieht am 10. November wieder durch Fischeln

Es gibt drei Zug-Gruppen in Fischeln, die sich am Dreieck Dohmenstraße zu einem großen Zug vereinen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Fischelner Martinszug gehört zu den größeren im Stadtgebiet. Etwa 3.500 Tüten werden von fleißigen Helfern mit etwa 65.000 Artikeln gefüllt.

(RP) Nach zweijähriger Corona-Pause findet auch in Fischeln wieder ein St.-Martin-Fest statt – wie immer am 10. November ab 17 Uhr. Die ehrenamtlichen Mitglieder des St.-Martin-Ausschusses Fischeln e.V. haben schon im Sommer mit den umfangreichen Vorbereitungen begonnen, auch mit der Entwicklung eines Corona Sicherheits-Konzeptes. Der Fischelner Martinszug gehört zu den größeren im Stadtgebiet. Etwa 3.500 Tüten werden von fleißigen Helfern mit etwa 65.000 Artikeln gefüllt. Damit dies in kurzer Zeit reibungslos geschehen kann, ist sorgfältige Organisation notwendig. Die Anlieferung von Obst, Süßigkeiten und Weckmännern muss „just-in-time“ erfolgen, die Verteilung auf die einzelnen Packenden schnell passieren und schließlich auch der Berg an Verpackungsmaterial per Container entsorgt werden. Und: Die Weckmänner werden separat eingepackt, bevor sie in die große Tüte kommen.