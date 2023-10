Brauchtum in Krefeld St. Martin zieht rund um den Hülser Berg

Karten für die Tüten können vom 9. bis zum 28. Oktober zum Preis von neun Euro in der Bergschänke und in Hüls bei Spielwaren „palim palim“, Kempener Straße 8, sowie an der Aral-Tankstelle Pins, Klever Straße 165, gekauft werden. Wer am Hülser Berg wohnt und in den vergangenen Jahren Besuch von Ehrenamtlern des Martins-Komitees bekommen hat, kann auch diesmal bei ihnen Karten kaufen oder eine Spende zugunsten des traditionellen Brauchs abgeben, der in vier Jahren am Hülser Berg seinen 100. Geburtstag begeht.