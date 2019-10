Aus den Stadtteilen : Josefshospital: Patienten beziehen Neubau

Krefeld Nach rund drei Jahren Bauzeit und über 20 Millionen Euro Investitionen ist der neue Krankenhausflügel mit Empfang und Cafeteria fertig. Seit der vergangenen Woche wird er nun sukzessive bezogen und bietet gute Arbeitsbedingungen.

Insgesamt über 20 Millionen Euro hat das Uerdinger St. Josefs-Krankenhaus in seinen Neubau gesteckt. Nach rund drei Jahren Bauzeit ist dieser nun, rund ein Jahr später als ursprünglich avisiert, fertiggestellt und wird sukzessive bezogen. „Eigentlich war geplant, den Neubau schon Ende 2018 zu beziehen. Leider hat uns aber die Insolvenz des Trockenbauers in der frühen Bauphase zurückgeworfen. Außerdem sind bei den Renovierungen einiger bestehender Räume einige Überraschungen zu Tage getreten, die zu einer Verzögerung geführt haben“, sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Hauke Schild.

Sie sieht die Voraussetzungen im Uerdinger St. Josefshospital jetzt sogar besser, als bei den großen Wettbewerbern. „Wir haben hier tendenziell eher ältere Patienten und schwerere Fälle. Überspitzt gesagt: Die Menschen, die in anderen Häusern abgewiesen werden. Entsprechend ist hier der Fokus auf individuelle Betreuung traditionell höher. Jetzt sind wir von der Ausstattung her auch gleichwertig. Ich denke, wir müssen uns vor den anderen Häusern keinesfalls verstecken“, sagt Roth.

Die größte Freude herrscht beim Empfang. Dieser war in der Bauphase in einem kleinen Kabuff untergebracht und wird am kommenden Montag in den neuen Trakt mit großzügiger Empfangstheke ziehen. „Die Mitarbeiter dort können es kaum abwarten, aus dem kleinen Raum herauszukommen und ihren neuen Arbeitsplatz zu beziehen“, sagt Schild augenzwinkernd.