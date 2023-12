Brief von Bischof Dieser nach Krefeld Ringen um die Zukunft von St. Johann Baptist – es kommt Bewegung in die Sache

Krefeld · Bei frostigen Temperaturen harrt die Gemeinde von St. Johann Baptist weiter in ihrem Protestzelt vor der Kirche aus. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache, es gibt Neuigkeiten vom Bischof in Aachen.

04.12.2023 , 14:21 Uhr

Blick in das Gottesdienstzelt vor St.Johann Baptist: PfarrerSchwarzmüller trägt eine Mütze – es ist eben doch kalt in dem Zelt. Foto: Mark Mocnik