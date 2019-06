Reitturnier des Krefelder RFV : Matthias Gering gewinnt das S-Springen

Auch der Krefelder Kilian Kraft ging hier mit Gipsy King in den Springparcours. Foto: Jochmann/Dirk Jochmann (DJ)

Krefeld Der Reiter des RFV Hubertus Anrath gewann beim großen Spring-und Dressur-Turnier des Krefelder RFV einen der Höhepunkte. Die Zuschauer sahen am Donnerstag und am Wochenende tollen und spannenden Reitsport.

Beim großen Dressur- und Springturnier des Krefelder RFV auf der Pferdesportanlage Kühnen am Hökendyk gab es nach einer Wasser-schlacht am Donnerstag am Wochenende eine Hitzeschlacht „Es gab Marscherleichterung für alle Reiter, aber die Dressurreiter nutzten sie nicht. Sie ließen lieber ihre Jackets an, alleine schon wegen der Optik im Viereck“, sagt Stephanie Weller, 1. Vorsitzende des Krefelder RFV.

Auch an die Pferde wurde gedacht. Ein Sponsor sorgte auf dem Turniergelände für Wassercontainer mit Selbsttränke. Matthias Gering (RFV Hubertus Anrath-Neersen) holte den Sieg im letzten Wettbewerb des Tages nach Stechen im S-Springen. Drei Reiter blieben im Normalumlauf ohne Abwurf. Daniela Winkels (RFV Lobberich) legte mit Casanova im Stechen als erste Reiterin eine fehlerfreie Runde in 44,21 Sekunden vor. Heino van Loon (RFV Heinsberg) leistete sich mit Atropine du Vercol zwei Abwürfe in der Rundenzeit von 48,45. Matthias Gering hatte nun als letzter Teilnehmer alles in der Hand, als er mit einer Nullrunde auf Coody D durch den Stechparcours fegte (0/41,74).

Ergebnisse Dressurprüfung Klasse L* (Trense), 1. Abteilung: 1. Maritta Ginsky (RV Seydlitz St. Tönis) mit Oliver Twist 6,8, 2. Elise van Well (Krefelder RFV) mit Puma 6,5. 2. Abteilung: 1. Edda Fremer (RFG Hubertus Krefeld) mit FS Pablo Pikachu 7,2. Dressurprüfung Klasse A*, 1. Abteilung: 1. Maren Stahl (RFV Schmalbroich-Kempen) mit Dolce in colore 7,5, 2. Eva-marie backes (RG Hübeck-Grefrath) mit Die Dame 7,2. Dressurprüfung Klasse L**: 3. Catherina Nonn (Krefelder RFV) mit Cordialement 6,8. Halle. Dressurprüfung Klasse E: 3. Lena Marie Reif (RV Bayer Uerdingen) mit Akili 7,4. Dressureiter-WB: 1. Greta Stracke (RV Lenzenhof Krefeld) mit Down Under 8,0, 2. Maja Korinth (Reiterfreunde Luisenhof) mit Plus SG 7,9. Reiter-WB, 1. Abteilung: 3. Martha Fremer (RFV Hubertus Krefeld) mit Wichen Paper Moon 7,3. 2. Abteilung: 2. Ida Prothmann (RFG Hubertus Krefeld) mit Prinz Däumling. Stilspringprüfung Klasse E: 2. Anotnia Dewes (Krefelder RFV) mit PSW Pummelfee 7,9, 3. Andrea Dewes (Krefelder RFV) mit Fine Vicky 7,8. Springprüfung Klasse E mit Stechen: 1. Laura Jade Metz (RFV Hubertus Anrath-Neersen) mit Top Moncher 0/32,64. Stilspring-WB (ohne erlaubte Zeit): 3. Lotte Palmieri (Krefelder RFV) mit Terbofens Contendo 7,0. Springprüfung Klasse A*, 1. Abteilung: 1. Katharina Sophie Ivangs (hubertus Anrath-Neersen) mit Falconia N.R. 0/49,34, 3. Kevin Hoff (Krefelder RFV) mit AB 19 Blacky 0/49,53. 2. Abteilung: 1. Ellen Wiegmann (RFV Hubertus Anrath-Neersen) mit Conna Fly Now 0/51,15, 2. Scarlett Hirnstein (RFV Hubertus Anrath-Neersen) mit Contepomme 0/51,96, 3. Malin-Elisa Zumbrägel (RFV Hubertus Anrath-Neersen) mit Lorcado 0/53,46. 3. Abteilung: 1. Laura Rungelrath (RFV Schmalbroich-Kempen) mit Acordina 0/47,89, 3. Flip Schmidt (RFV Hubertus Anrath-Neersen) mit Datricia 0/49,24. Stilspringprüfung Klasse L mit Stechen: 1. Catherina Nonn (Krefelder RFV) mit Aura 8,7 – 0/34,90, 2. Catherina Nonn (Krefelder RFV) mit Cordialement 8,0 – 0/35,00, 3. Alina Wilke (RFV Hubertus Anrath-Neersen) mit Lord Lustig 7,4 – 0/35,71. Jump&Drive Stafetten-WB: 1. Daniela Schmitz (Krefelder RFV) mit Little Zita 0/86,83, 2. Melissa Czichon (Krefelder RFV) mit Jerry 0/96,31, 3. Kevin Hoff(Krefelder RFV) mit Tom 0/96,54. Dressurprüfung Klasse L* (Trense): 2. Thoril Fremer (RSG Hubertus Krefeld) mit FS Pablo Pikachu 7,1. Dressurprüfung Klasse M*, 1. Abteilung: 1. Lena Backes (Reiterfreunde Luisenhof) mit Floretto Festival 69,595, Rebecca Quast (RV Vorst) mit Ferrero Salentino 65,586. 2. Abteilung: 1. Kristina Gassner (RSV Krefeld) mit Van Heising 65,360. Weitere Ergebnisse morgige Ausgabe.

Heiner Schiergen (Förderkreis Dressur-Neuss) gewann die Intermediaire II, eine hohe Drei-Sterne-S-Prüfung. Ihm gelang es mit dem zehnjährigen Aaron wie im vergangenen Jahr den Sieg zu wiederholen. „Wir waren besser als im Vorjahr. Wir hatten als einziges Paar dieser Prüfung mit 72,325 Prozentpunkten über 70 Prozent“, sagt der 50-jährige Rheinische Meister und mehrfache Deutsche Championats-Meister der Berufsreiter mit diesem Pferd. „Ich bin mit Aaron hier die Prüfung gegangen, damit er im Turnier-Rhythmus bleibt. Wir gehen in der Regel Grand-Prix-Prüfungen.“ Mit Aaron will er zum wiederholten Male den Titel bei den Rheinischen Meisterschaften verteidigen. „Wir werden sehen, war dabei herumkommt.“ Er verwies in der Inter II Lydia Camp (RV Brauershof Geldern) mit Diamond (69,386) und Warwick MC Lean (RV Seydlitz St. Tönis) mit Hendrix (66,491) auf die Plätze zwei und drei. Der 37-jährige Australier, der auf dem Gehlenhof zu Hause ist, war mit dem Erfolg sehr zufrieden. „Für Hendrix war das die erste Inter II. Und das war für mich die beste Platzierung in Deutschland in solch einer Prüfung überhaupt.“ Dazu teilte sich Heiner Schiergen auf Serenessima RH mit Martin Pfeiffer (Förderkreis Grand Prix Düseldorf) auf Riccio den vierten Platz (66,053). „Mit Serenessima RH ging ich erstmals eine Inter II“, sagt Heiner Schiergen. „Ich reite dieses Pferd für meine Schülerin Lisa Prummenbaum ein. Sie soll damit in der kommenden Saison die U25-Tour gehen.“