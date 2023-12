Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen Krefelder Sportvereine erhalten EU-Fördergeld

Die Fördermittel aus dem EU-Programm dienen dabei zur Aufbauhilfe, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-Pandemie in Europa abzufedern. Förderziel dieses Programms ist die Digitalisierung im Breitensport zum Ausbau der digitalen Infrastrukturen, Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen und Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Sportorganisationen in Nordrhein-Westfalen. Antragsberechtigt für das EU-Programm waren die Bünde in den Kommunen vor Ort und weitere Dachorganisationen aus dem organisierten Sport.