Ausstellung geplant : Museum Burg Linn sucht Zeugnisse der Sportgeschichte

Dieter Porten, Sachgebietsleiter Bäder, Jens Sattler vom Stadtsportbund sowie Jennifer Morscheiser und Christoph Dautermann von Museum Burg Linn (von li.) stellten ihre Pläne für eine Ausstellung zur Sportgeschichte Krefelds im historischen Uerdinger Stadtbad vor, angelehnt an die Schwimm-Tradition der Stadt. Die Ausstellung soll Ende 2020 auf Burg Linn zu sehen sein. Foto: Julian Budjan

Krefeld Für Ende 2020 planen Museum Burg Linn und Stadtsportbund die Sportgeschichte Krefelds auszustellen. Die Vereine werden aufgerufen, dazu beizutragen.

Das Museum Burg Linn stellte am gestrigen Dienstag gemeinsam mit dem Stadtsportbund seine Pläne für eine Ausstellung der Sportgeschichte Krefelds vor. Die Ausstellung soll Anfang Dezember des kommenden Jahres, im Zuge des 100-jährigen Bestehens des Stadtsportbundes, im Museum Burg Linn eröffnet werden.

„In der Stadtgeschichtschreibung geht der Sport etwas unter, wir wollen die gesellschaftsgeschichtliche Bedeutung für Krefeld herausstellen“ sagt Christoph Dautermann, vom Museum, der die Ausstellung kuratieren wird. „Es handelt sich um einen Schulterschluss zwischen Kultur und Sport“, sagt die Leiterin des Museums, Jennifer Morscheiser. Die Ausstellung solle die Sportgeschichte auch multimedial erlebbar machen und interaktiv gestaltet sein. Zu den verschiedenen Sportarten, Vereinen und Sportlern werde es zum Beispiel Kurzfilme geben. Jens Sattler vom Stadtsportbund ist begeistert: „Wir freuen uns, dass diese Ausstellung zu unserem 100-jährigen Bestehen zustande kommt.“

Info 100 Jahre Stadtsportbund 3. April: Kultur trifft Sport,

Kulturfabrik. 16.-17. Mai: Crossover, Burg Linn. 3. Dezember: Jahrestag 100-jähriges Bestehen, u.a. Jubiläumsfest und Ehrung der Hall of Fame. Dezember: Start der Ausstellung

Seit jeher hat der Sport in Krefeld eine große Tradition, vor allem im Fußball, Boxen, Eishockey und Schwimmen. Angesichts der Schwimm-Tradition wurde das 100 Jahre alte Uerdinger Stadtbad als Ambiente für die Vorstellung der Ausstellungspläne gewählt. Die Sportbegeisterung hält bis heute an: Rund 64.000 Bürger, ein Drittel aller Krefelder, seien heute in 200 Sportvereinen organisiert, so Sattler.

Diese Krefelder Sportvereine sind nun gefragt: Sie sollen helfen, die Ausstellung überhaupt zu ermöglichen, indem sie bedeutende Erinnerungsstücke zur Verfügung stellen: „Wir bitten die Vereine, ihre Archive zu öffnen und uns ihre Fundstücke zu leihen“, sagt Dautermann. Er betont: „Wir freuen uns über Medaillen, Trikots, Urkunden, Fotos oder auch Super-8-Filme – alles, was die Sportgeschichte Krefelds abbildet.“ Einen ähnlichen, erfolgreichen Aufruf hatte es bereits im Vorfeld der Eissport-Ausstellung im Jahr 2007 gegeben. Selbstverständlich würden die Erinnerungsstücke innerhalb eines Jahres wieder an die Vereine zurückgegeben, inklusive einer digitalen Variante, falls gewünscht, so Morscheiser. Auch Sattler verspricht zum sportgeschichtlichen Fundus noch beizutragen.

Bisher ist der Bestand an sporthistorischen Fundstücken überschaubar: Zwei Trikots des Krefelder Eislaufvereins (KEV) aus den 50er Jahren, die dazugehörigen Schlittschuhe sowie Originalplakate der Eishockey-WM 1955, die unter anderem in Krefeld ausgetragen wurde. Ein Spielball aus der erfolgreichen Zeit der Fußballer von Bayer Uerdingen. Eine Sammelmappe des deutschen Meisters im Boxen Franz Krüppel aus den 20er Jahren, inklusive eines Telegramms des Jahrhundertsportlers Max Schmeling, der seine Boxkarriere in Krefeld begann und den mit Krüppel eine Freundschaft verband. Auch Illustrationen, die den Bahnradfahrer und Olympia-Starter von 1936, Erich Arndt, zeigen, befinden sich bereits im Besitz von Museum von Burg Linn.

Bei der Ausstellung solle auch der Blick in die Zukunft gewagt werden, sagt Sattler. Beispielsweise beschäftige man sich aktuell ausgiebig mit dem Thema eSport. Sattler findet, dass es sich dabei, ähnlich wie Schach um eine Sportart handle, und die Wettkämpfer „durchtrainierte Athleten“ sind, bloß eben auf andere Art und Weise.

Ohnehin steht das kommende Jahr 2020 im Zeichen des Sports: Neben dem Stadtsportbund feiern auch der Box- und Sport Club Krefeld, der VfR Krefeld oder der Tennis-Club Grün-Weiß-Grün ihr 100-jähriges Bestehen. Und in Tokio finden die Olympischen Sommerspiele statt, voraussichtlich werden wieder einige Krefelder Sportler mit dabei sein.