Förderung von Sport : Sportausschuss bewilligt Fördergelder für Krefelder Vereine

Weitere Anträge für Förderungen sind möglich. In einem ersten zuvor beschlossenen Förderpaket waren bereits 18 Anträge für 2022 bewilligt worden. Insgesamt stehen von den 450.000 Euro im Haushaltsansatz für 2022 somit noch 242.058 Euro zur Verfügung. Die Frist für Anträge, die zur nächsten Sitzung des Sportausschusses am 23. Juni beraten werden sollen, endet am Mittwoch, 18. Mai.