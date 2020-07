Bundesmittel für Krefeld : Sportanlage Horkesgath wird erst später saniert

Krefeld Nach ersten Planungen sollten die Bauarbeiten bereits begonnen haben. Ein ursprünglich gestellter und abgelehnter Förderantrag über 500.000 Euro wurde vom Bund nachträglich genehmigt.

Im Rahmen des Sportentwicklungsplans „Dem Sport in Krefeld eine Zukunft geben“ sind an der Bezirkssportanlage Horkesgath umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen geplant. Nach ersten Planungen sollten die Bauarbeiten dort bereits begonnen haben. Ein ursprünglich gestellter und abgelehnter Förderantrag über 500.000 Euro wurde vom Bund dann aber nachträglich genehmigt.

„Es waren aber Anpassungen notwendig und so verzögert sich der Start der Maßnahmen, die sehr umfangreich sind“, so ein Mitarbeiter des städtischen Presseamtes in einer Stellungnahme zur aktuellen Situation. Dafür werde die Anlage – nicht zuletzt auch aufgrund der unerwarteten zusätzlichen Förderung aus Mitteln des Bundes – „extrem aufwertet“. Derzeit sei eine neue Ausschreibung in Arbeit und in Abstimmung mit der zuschussgewährenden Verwaltungseinheit des Bundes. Sobald diese erfolgreich durchgeführt wird, kann es losgehen.