Stadtsportbund Krefeld Über 650 Sportabzeichen an einem Tag

Der Stadtsportbund Krefeld hat die magische Marke geknackt: Passend zum Stadtjubiläum wollte er 650 Sportabzeichen am Aktionstag auf der Bezirkssportanlage Horkesgath in Kooperation mit dem Gymnasium Horkesgath, dem Berufskolleg Vera Beckers und der Sparkasse abnehmen. Doch am Ende schafften die hoch motivierten Teilnehmer sogar 683.