Sinfoniekonzert der Niederrheinischen Sinfoniker Spitzen-Pianist Emelyanov spielt im Seidenweberhaus

Doch zum 4. Sinfoniekonzert, das am Dienstag, 31. Januar, sowie Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr im Seidenweberhaus stattfindet, kann er endlich an den Niederrhein reisen. Im Gepäck hat er – wie ursprünglich geplant – das eindrucksreiche und emotionale dritte Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow, in Musikerkreisen gerne respektvoll nur „Rach 3“ genannt. Aufgrund seiner fast unvorstellbaren technischen Anforderungen wurde das Werk einst als „unspielbar“ und „Elefantenkonzert“ betitelt. Sogar der ausgezeichnete Pianist Rachmaninow selbst musste das Werk vor der Uraufführung am 28. November 1909 in New York fleißig üben. Bis heute gilt es das Konzert als Meilenstein in der Karriere jedes Pianisten.