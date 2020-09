Baumaßnahme in Krefeld : Spielplatz Fungendonk für 190.000 Euro saniert

Claudia Dalibor, Birgit Luttkus, Ulrike Willems, Claudine Kowallik, Siegrid Linz-Kaminski, Sonja Pommeranz, Frank Meyer und Markus Schön freuen sich über den neuen Spielplatz. Foto: Stadt

Krefeld Zahlreiche Kinder von einem Jahr bis ins Teenageralter nutzten die Spielgeräte auf dem 2000 Quadratmeter großen Gelände.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Stadt Krefeld hat den öffentlichen Spielplatz am Fungendonk für rund 190.000 Euro saniert. Sowohl das Angebot an Spielgeräten als auch das Gelände selbst haben eine umfassende Umgestaltung erfahren. Seit der Freigabe des Spielplatzes im Mai hat er sich zu einem echten Magneten für die jungen Bewohner der Krefelder Donksiedlung entwickelt. Davon konnte sich Oberbürgermeister Frank Meyer bei einem Besuch persönlich überzeugen. Zahlreiche Kinder von unter einem Jahr bis ins Teenageralter nutzten die Spielgeräte und -flächen auf dem rund 2.000 Quadratmeter großen Gelände. Kinder, Eltern wie auch Spielplatzpaten äußerten sich begeistert über die neuen attraktiven Spielmöglichkeiten. Ein Video zum Besuch des Oberbürgermeisters am Spielplatz Fungendonk ist in Kürze auf dem Youtube-Kanal der Stadt zu finden.

Den engagierten Spielplatzpaten war es in den vergangenen Jahren durch diverse Trödelmärkte vor Ort und die Teilnahme an Ausschreibungen gelungen, insgesamt mehr als 35.000 Euro zu sammeln. Diese Spendengelder sind in die abgestimmte Gestaltungsplanung mit eingeflossen. Sie wurden für die Anschaffung einer großen Kletterlandschaft aus Holz und Seilen verwendet – der heutige Blickfang des Spielplatzes. Die Hauptakteurin der Spielplatzpaten, Nicole Vogel, hat für ihr Engagement 2018 den Preis für Bürgerschaftliche Selbsthilfe bekommen. „Das Engagement der Paten am Fungendonk mit ihrer jahrelang unermüdlichen Spendensammlung zeigt, wie öffentliches und bürgerschaftliches Engagement zum Nutzen aller ineinandergreifen können“, äußerte sich Frank Meyer lobend. Den Jungen und Mädchen wünschte er viel Spaß auf dem neuen Spielplatz. „Wenn wir als Stadt solche Spielplätze planen, dann nehmen wir im Vorfeld auch die kritischsten Experten dazu, und das seid in diesem Fall natürlich ihr Kinder“.

Der ursprüngliche rund 1.100 Quadratmeter große Spielplatz Fungendonk stammte aus den 1960er-Jahren und bestand hauptsächlich aus in die Jahre gekommenen Beton- und Metall-Spielgeräten. Letztere wurden abgebaut, die bestehenden Betonröhren und der Spielecontainer blieben erhalten, wurden jedoch verlagert. Durch die Zuordnung des westlich gelegenen Rasens mit rund 850 Quadratmetern wurde die Fläche fast verdoppelt. „Neben dem großen Kletterwald und einer Tischtennisplatte für ältere Kinder haben wir nun als weitere Attraktionen verschiedene Schaukeln, eine Wippe, einen drehenden Sitzring, ein Karussell, ein Sandspielbereich und mehrere Balancierbalken“, berichtete Spielplatzpatin Claudine Kowallik glücklich. Für die Erwachsenen sind Sitzecken und Picknicktische vorhanden.