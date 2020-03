Freizeit in Krefeld : Spielplatz-Ampel im Süden zeigt Grün

Info

Am Riddershof: Kombi-Spielgerät wird durch Schaukel und Rutsche ersetzt; Fütingsweg: neue Doppelschaukel, Balkenwippe, Kombirutsche, Spielhaus kommt in diesem Jahr; Lutherplatz: neue Balkenwippe in diesem Jahr; Melanchthonstraße: neues Spielgerät aufgebaut, Kleinkindspielanlage und Balkenwippe in diesem Jahr, für Schaukel fehlt der Fallschutz; Reinersweg: neues Spielhaus in diesem Jahr, für Schaukeln fehlt der Fallschutz; Spinnereistraße: neue Nestschaukel in diesem Jahr, Tischtennisplatten sind kaputt; Stadtterrasse Saumstraße: Niedrigseil-Klettergarten in diesem Jahr; Stadtpark Süd: für Schaukeln fehlt der Fallschutz; Virchowstraße: neues Balanciergerät in diesem Jahr; Vom-Bruck-Platz: neues Großspielgerät seit 2019, neue Kleinkindspielanlage noch in diesem Jahr; Voltaplatz: Sanierung Skateranlage und Neubau Bolzplatz sind bereits in 2018 erfolgt.