Polizeieinsatz in Krefeld Mann mit Messer raubt Spielhalle aus

Krefeld · An der Rheinstraße ist am Mittwoch, 14. August, eine Spielhalle überfallen worden. Der Täter kam maskiert und mit einem Messer bewaffnet. Was genau passiert ist.

15.08.2024 , 11:49 Uhr

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Mittwoch, 14. August, eine Spielhalle an der Rheinstraße beraubt. Wie die Polizei mitteilte, betrat der rund 1,75 Meter große Maskierte gegen 20 Uhr die Halle durch den Haupteingang und zwang einen Angestellten, ihm die Einnahmen des Ladens auszuhändigen. Danach flüchtete der Unbekannte, der mit kratziger Stimme sprach und einen osteuropäischen Akzent hat, durch den Hinterausgang. Eine Kundin, die ebenfalls im Geschäft war, konnte sich vor dem Räuber verstecken. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Der Täter trug eine schwarze Jacke mit roten Applikationen, eine schwarze Hose, eine dunkle Kopfbedeckung und hatte ein schwarzes Halstuch übers Gesicht gezogen. Kurz nach der Tat könnte der Mann sich auch auf der Königstraße aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

