Auftakt von „Spiel ohne Ranzen“ : Lebhaftes Treiben auf Sommerspielplatz

In der ersten Woche der Sommerferien lädt der Arbeitskreis Krefelder Frauenverbände seit 44 Jahren zu Spiel ohne Ranzen in den Stadtwald ein. Foto: Fabian Kamp

Krefeld „Spiel ohne Ranzen“ bietet Spiel und Spaß für Kinder jeder Altersklasse. Aber: Die beliebte Veranstaltungsreihe ist in Gefahr.

Von Carsten Pfarr

Lachende und jauchzende Kinderstimmen schallen über die Stadtwaldwiesen. Vom Holzspielplatz dröhnen Hammerschläge, aus dem großen Zelt erklingt Hip-Hop-Tanzmusik, die Ponys wiehern, und Kinder rufen sich aufgeregt Dinge zu. Beim 44. Sommerspielplatz „Spiel ohne Ranzen“ wird wieder ein mannigfaltiges Programm geboten. Täglich wird den Kindern von 10 bis 17 Uhr ein paradiesisches und kostenfreies Spielerlebnis bereitet – Essen und Trinken inklusive.

„Spiel ohne Ranzen“ ist ein Sommerspielplatz, der jährlich für die erste Ferienwoche auf den Stadtwaldwiesen aufgebaut wird. Ehrenamtlicher Organisator ist der Arbeitskreis Krefelder Frauenverbände (AKF). Seit 44 Jahren stellt das kleine Team in Eigenregie ein abwechslungsreiches Programm für Kinder auf die Beine. Unterstützt werden sie dabei durch zahlreiche Verbände, Vereine und Firmen sowie einigen Privatpersonen und von der Stadt Krefeld.

Info Spiel ohne Ranzen noch bis zum 21. Juni Der Sommerspielplatz findet bis einschließlich Sonntag, 21. Juli, auf den Stadtwaldwiesen (Hüttenallee) statt. Das tägliche Programm geht von 10 bis 17 Uhr und bietet Konstanten wie Abwechslung. Weitere Informationen und das vollständige Programm unter: www.spiel-ohne-ranzen.com

Doch die Zukunft von „Spiel ohne Ranzen“ sei aktuell ungewiss, erklärt Kerstin Jensen, Vorsitzende des AKF. Der 45. Sommerspielplatz sei zwar bereits in trockenen Tüchern, danach jedoch stehe das Freizeitevent auf der Kippe. Grund dafür sei die stetig abnehmende Anzahl an freiwilligen Helfern und Spendern. Auflagen und Bürokratisierung erschweren zusätzlich die Organisation, so Jensen. Sie und ihr Team leisten die ehrenamtliche Arbeit sehr gerne. Ihr Lohn seien die glücklichen Kinder, die wild auf dem Spielplatz toben. Doch wenn sich für die kommenden Jahre nicht mehr erwachsene Helfer und Sponsoren, insbesondere für Sachspenden, finden ließen, sei das Projekt dem Ende nahe.

Das vielfältige Programm geht täglich von 10 bis 17 Uhr und bietet Konstanten wie Abwechslung. Für die Kinder werden jeden Tag kostenfrei drei Mahlzeiten (das Frühstück, ein warmes Mittagessen und ein Nachmittagssnack) geboten. Erwachsene Besucher können an den Ständen für kleines Geld Kaffee und Kuchen oder herzhafte Gerichte erwerben. Der Erlös kommt unmittelbar dem Sommerspielplatz zugute.

Mehr als 400 Kinder sind täglich auf der umfangreichen Fläche der Stadtwaldwiesen unterwegs, probieren Neues und toben sich frei aus – sportlich wie kreativ. Das Highlight ist der Holzspielplatz, auf dem freudig gehämmert, gesägt und geschraubt wird. Doch auch sonst geht es wild her: Im Bereich des „Mobifants“ werden Spielaktionen wie Fußball, Basketball und Riesen-Schach geboten. Die Krefelder Crows lehren die Kinder spielerisch Baseball. Im Zelt vermittelt die City Dance School „Hip-Hop-Spaß für Jedermann“ und bei der Kinderkirche wird auf Ponys geritten. Mal- und Bastelaktionen bieten ruhigere Programmpunkte für die Kinder. Sie bemalen Rucksäcke, gestalten Lesezeichen und bauen Flugdrachen. Anmeldepflichtig sind die Aktivitäten außerhalb des Spielplatzes: Segeln und Rudern auf dem Elfrather See oder Zoo- und Museumsbesuche mit Führung.

Mit „Spiele ab“ eröffnete Kerstin Jensen in Beisein des Oberbürgermeisters Frank Meyer den 44. Sommerspielplatz. Meyer lobte „das unglaubliche Engagement und die unglaubliche Energie“, die die Ehrenamtler jedes Jahr in das Herzensprojekt stecken. Die hohe Beständigkeit der Angebote, sowie die große Zuverlässigkeit der Organisatoren seien bemerkenswert. Gleichzeitig appellierte er an die Besucher, die Ehrenamtler mit Respekt zu behandeln und bestenfalls sogar selbst als Helfer mitzuwirken.