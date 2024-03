Ferienspiele auf der Stadtwaldwiese Keine Toiletten, kein Wasser – „Spiel ohne Ranzen“ fällt in diesem Jahr aus

Der Verein weist aber auch darauf hin, dass die Spendenbereitschaft – wie leider in vielen gesellschaftlichen Bereichen – in der Vergangenheit immer mehr zurückgegangen sei, andererseits aber auch in den letzten Jahren immer mehr Unterstützung und Ausstattung teilweise teuer eingekauft werden mussten. Das betreffe etwa die Zelte und Unterstände, Mahlzeiten, aber auch verschiedene Aktionen und Materialien. Auch die Veränderung des Klimas trage dazu bei, dass immer mehr Wasser gekauft und an Kinder und jugendliche Helfer ausgegeben worden sei und auch immer mehr Zelte und Abdeckungen zum Sonnenschutz geliehen und aufgestellt werden mussten. All das verursache weitere Kosten. Von immer mehr Aufwand und Bürokratie wolle man gar nicht reden, heißt es weiter.