Experten der EK „Rover“ erfolgreich Speziallackierung wird mutmaßlichem Todesfahrer zum Verhängnis

Spezialisten der Ermittlungskommission „Rover“ hatten damals im dichten Schneegestöber Trümmerteile des SUV sicherstellen können. Eine Abfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt ergab anhand der Nummern auf den Teilen, dass von diesem Modell 1148 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen sind. Nachdem festgestanden hatte, dass es sich bei den sichergestellten Lackspuren um eine Speziallackierung handelt, konnte der Kreis der gesuchten Fahrzeuge auf fünf eingegrenzt werden. Tatsächlich entdeckte die Polizei dann bei einem der fünf Halter in Niedersachsen einen SUV mit entsprechenden Unfallspuren. Die Ermittler aus Düsseldorf reisten an und stellten fest, dass die sichergestellten Trümmerteile jeweils „passten wie ein Puzzlestück“. Der 34-jährige Halter des Wagens räumte spontan ein, einen Unfall gehabt zu haben. Der Wagen und sein Handy, das zur Tatzeit an der Unfallstelle eingeloggt war, wurden sichergestellt.