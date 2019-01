Krefeld: 650 so wichtige Euro für das Stups

Krefeld Wir nehmen eine Spende der Feuerwehr zum Anlass, all die vielen Stups-Spender zu würdigen – und zu erläutern, warum jede Spende und jede Initiative dafür von der Geburtstagsparty bis zum Betriebsfest wichtig sind.

Die jüngste Spende also: Die Krefelder Berufsfeuerwehr unterstützt das stups-Kinderzentrum der DRK-Schwesternschaft Krefeld mit einer Spende von 650 Euro. Die Spende ist durch eine einfache, aber effektive Idee entstanden, schildert Feuerwehrmann Matthias Hufer: „Wir haben im Ausbildungszentrum im neuen Gebäude eine Sammeltonne für leere Pfandflaschen aufgestellt und diese dann regelmäßig zum Recycling gebracht. So wurde im Laufe des Jahres immer wieder die Umwelt geschont und die Summe für den guten Zweck vergrößerte sich von Woche zu Woche.“ Die Spende übergaben nun Vertreter der Berufsfeuerwehr an die stups-Leiterin Nancy Gasper bei einem Besuch im Kinderzentrum in Königshof. Die Unterstützung durch die Feuerwehr wird in 2019 fortgesetzt.

Der Anstoß zur Gründung kam vor rund 15 Jahren von einer Krankenschwester der DRK-Schwesternschaft, die ein mehrfach schwerstbehindertes Kind bekam. „Sie und ihr Mann, beide hatten als ausgebildete Intensiv-Pflegekräfte für diese Aufgabe zwar den notwendigen Wissensstand, mussten die schwere Zeit aber weitestgehend allein bewältigen – und der Entschluss der Mutter stand danach fest: Keine Familie soll das durchmachen müssen, was wir durchgemacht haben“, berichtet Diane Kamps, Oberin der DRK-Schwesternschaft. Dieser Junge wiederum war der Anlass für den Namen „Stups“. Dahinter verbirgt sich keine Abkürzung, sondern tatsächlich der berühmte Stups, den man manchmal braucht, um sich in Bewegung zu setzen. In diesem Fall war es ein kleiner grüner Frosch. Der behinderte Junge liebte das Kuscheltier; und wann immer man es ihm in Sichtweite legte, war es für ihn der Stups, sich zu bewegen: Er robbte und hangelte so lange in Richtung des Plüschtieres, bis er es beglückt ergreifen konnte. So war der Name geboren und das Wappentier von Stups: ein Frosch.