Opernarien mit Felicitas Breest : Spektakuläres Konzert im Gelben Haus am Stadtwald in Krefeld

Felicitas Breest – 2010 bis 2012 im Ensemble des Stadttheaters – präsentierte im Garten des Gelben Hauses von Chris Worms Arien in diversen Kostümen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Die Sängerin Felicitas Breest stieg im Garten des Kunsthauses von Chris Worms in einem Hubwagen in die Kronen der Eichen hinauf. Sie bewegte sich auch sonst durch den Garten, der selbst ein Gesamtkunstwerk ist.

Mit einem spektakulären Höhepunkt krönte Sängerin Felicitas Breest ihren Auftritt in dem Garten des Kutscherhauses von Chris Worms: In einem Hubwagen ließ sie sich in die Kronen der Eichen hinaufheben und sang dort das anrührende „Lied an den Mond“ aus Dvoraks Oper „Rusalka“. Dann senkte man die Sopranistin hinab und sie ließ Hunderte von duftigen Rosenblättern auf ihr begeistertes Publikum hinunterfallen.

Die Inszenierung passte großartig zu dem Ambiente. Denn der Garten des Kutscherhauses ist ein Ort voller Schätze und Blickfänge für die Augen. Chris Worms, der vor einem Vierteljahrhundert mit der Renovierung begonnen hat, hat hier mit seiner Frau Birgit ein Idyll geschaffen. Aus römischen Schwellen, buddhistischen Tafeln, vorderasiatischen Öllampen, ostasiatischem Bambus und mannigfaltigen Dekoobjekten haben die beiden hier lauter kleine Inseln unter Palmen und Feigen geschaffen.

Felicitas Breest, die von 2010 bis 2012 zum Ensemble des Stadttheaters gehörte, hatte ihr Opernprogramm mitgebracht und die Präsentation an den Garten angepasst. Sie sang in vier Sprachen Arien von Gounod („Je veux vivre“ aus „Roméo et Juliette“), Alfredo Cattalani („La Wally“ – die Geschichte der Geierwally), Verdi (Giovanna D’Arco“, „La Traviata“), Massenet (Manon Lescaut) oder „Mi chiamano Mimi“ aus Puccinis „La Bohème“. Alles Frauengestalten aus dem 19. Jahrhundert. Besonders gelingen der Sängerin die wehmutsvollen, sehnsüchtigen Passagen. Und sie hält die Stimmung auch, wenn sie sich durch den Garten bewegt, damit alle etwas davon haben. Bei „Rusalka“ muss sie ordentlich aufdrehen, damit die Töne aus der lichten Höhe auch unten gut gehört werden.

Zwischendurch zieht Breest sich vor einem der im Garten aufgehängten Spiegel um und verwandelt sich von der Kurtisane in eine barfüßige Gärtnerin und dann wieder in eine große Liebende. Die Moderation des Abends übernimmt die Dramaturgin Silke Konefffke. Sie berichtet mancherlei über Stoff- und Motivgeschichte und ordnet Arien, Opern und Komponisten in den zeithistorischen Zusammenhang ein.

Am festen Platz ist Cristian Ziegler am Piano, dem man förmlich ansieht, wenn er die Ohren spitzt. Schließlich sollen Musik und Gesang immer zusammenpassen. Felicitas Breest gab dann noch „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ aus Franz Lehars „Giuditta“ zu und wirbelte dazu durch den Garten am Rande des Stadtwaldes.