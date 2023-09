Krefeld Stadtjubiläum Spektakuläre Licht-Filmshows zum Jubiläumswochenende

Dabei unterscheiden sich die Installationen am Von-der-Leyen-Platz und dem Theaterplatz ganz erheblich. „Hier auf dem Theaterplatz setzen wir vor allem die Architektur in Szene“, erklärt Timo Kärcher. Mit unzähligen Scheinwerfern hat man eine homogene Ausleuchtung geschaffen, welche in den verschiedensten Farben ganz unterschiedliche Stimmungen erzeugt. Den Theaterplatz hat man mit Blick auf den großen Festakt am Sonntag ganz bewusst in diese Installationen mit hineingenommen. Spannend wird es aber vor allem auf dem Rathausplatz.