Horkesgath- Sonde für die Stratosphäre Spektakuläre Bilder von Hork-Riser aus 35 Kilometer Höhe

Die Landung selbst verlief dann einerseits präzise, andererseits nicht reibungslos. Nach einem etwa dreistündigen Flug war es für das Team an der Zeit, die Sonde zu bergen. Gegen 13 Uhr konnte die Sonde an dem Fallschirm im Münsterland nördlich von Coesfeld in der Nähe des Schlosses Varlar landen. Die vorher durchgeführten Berechnungen erwiesen sich als sehr genau, denn die berechnete Route wurde fast eingehalten. Das Gronsfeld-Team war zehn Minuten vorher in der Zielzone; am Ende reichten sechs bis acht Minuten Suche, um die Sonde zu finden. Womit niemand rechnen konnte: Da stand dieser stattliche Baum. Und so verhedderte sich Hork-Riser in einer fast 22 Meter hohen Baumkrone.