Beratungsbedarf in Krefeld : SPD fordert weitere Hilfe für das Arbeitslosenzentrum

Krefeld Die Einrichtung am Westwall erhält bisher 15.600 Euro im Jahr. Diese Förderung soll gestrichen werden.

(jon) Beratungsstrukturen für Arbeitslose in Krefeld müssen weiter finanziert werden. Das fordert SPD-Landtagsabgeordnete Ina Spanier-Oppermann. Die Politikerin zeigt sich verärgert, weil angeblich bewährte Strukturen der Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW zerschlagen werden sollen und die noch in diesem Jahr laufende Förderung der Arbeitslosenzentren nicht verlängert wird. „Das Ökumenische Arbeitslosenzentrum Krefeld – Meerbusch e.V. am Westwall erhielt bisher 15.600 Euro im Jahr. Diese Förderung wird nun gestrichen“, so die Sozialdemokratin, die der Landesregierung vorwirft, damit für große Unsicherheit bei allen Beteiligten zu sorgen. „Dabei dienen die Beratungsstellen vielen Arbeitslosen als Anlaufstelle und helfen bei der Bewältigung ihrer Alltagssorgen, sowie bei der Suche nach einem neuen Job“, so Spanier-Oppermann. „Die Beschäftigten machen eine ausgezeichnete Arbeit, sind höchst erfahren und Experten im Umgang mit dem Thema Arbeitslosigkeit. Hier muss nichts umgebaut werden. Im Gegenteil: Es wäre besser, die vorhandenen und gut angenommenen Strukturen auszubauen. Soziale Verantwortung sieht anders aus.“