Nach dem Austritt aus der Grünen-Fraktion im Krefelder Stadtrat : SPD widerspricht Darstellung von Björna Althoff

Krefeld Die Gespräche zwischen SPD und Grünen seien immer auf Augenhöhe und transparent gewesen, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Benedikt Winzen.

Mit Unverständnis reagieren die Sozialdemokraten auch darauf, dass der Surfpark Anlass für den Bruch war – die Haltung der SPD kann demnach keine Überraschung für Althoff gewesen sein. Denn die Position der SPD-Fraktion zum Surfpark sei lange bekannt und kommuniziert gewesen. Auch sei in der Kooperationsvereinbarung aus 2020 festgehalten: „Die Reaktivierung des Elfrather Sees und die Chancen des dort privatwirtschaftlich geplanten Surfparks möchten wir – unter der Voraussetzung eines umweltschonenden und nachhaltigen Umgangs mit den Flächen – als Entwicklungsimpuls für das gesamte Areal nutzen und einen kostenfreien Badesee für alle Krefelder:innen schaffen.“ Zudem habe man mit den Grünen ein Verfahren im Konfliktfall definiert, das die Vorgehensweise bei solchen Themen festlegt. „Dieses Verfahren kam in Absprache beider Kooperationspartner beim Offenlagebeschluss zum Surfpark, aber auch bei anderen Entscheidungen zur Anwendung“, sagt Winzen. So stelle der Offenlagebeschluss zum Surfpark für beide Partner keinen Bruch dar, folgern die Sozialdemokraten. Insofern sei die im Rat getroffene Entscheidung „urdemokratisch“. Es habe auch keine Hinweise gegeben, wonach dieser Ratsbeschluss eine Verletzung der Kooperationsvereinbarung darstelle.