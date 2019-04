Bezirksvertretung Mitte : SPD warnt Radler vor der Königstraße

Autofahrer, die in die Königstraße abbiegen, wissen oft nicht, dass ihnen neuerdings Radfahrer entgegenkommen. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Seit einigen Wochen ist die Königstraße für Radfahrer in beide Richtungen frei gegeben. Viele Autofahrer wissen davon nichts. Und so kommt es täglich zu gefährlichen Situationen. Die Bezirksvertreter Mitte drängen auf schnelle Hilfe.

Von Bärbel Kleinelsen

Mit einem Dringlichkeitsantrag hat die SPD-Fraktion am Donnerstag in der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte auf eine Gefahrenstelle im Herzen der City aufmerksam gemacht. Erst Anfang Februar hatte die Verwaltung den Bezirksvertretern mitgeteilt, dass die Königstraße ab sofort in beide Richtungen von Fahrradfahrern genutzt werden darf. Seitdem komme es häufig zu gefährlichen Situationen, hat SPD- Sprecherin Anke Drießen-Seeger festgestellt. „Erst heute morgen hätte mein Mann fast einen Unfall gehabt. Und er ist nicht der einzige. Ich bin schon von vielen Seiten auf das Thema angesprochen worden mit der Bitte zu handeln, bevor etwas passiert.“

An der Mittelstraße endet für die Radfahrer die Durchfahrt Richtung Südwall. Ab hier ist wieder Einbahnstraße. Foto: Bärbel Kleinelsen

Für die Radfahrer, die nun von der Rheinstraße Richtung Südwall fahren, sei es eine „Fahrt wie auf Eiern“. So wüssten viele Autofahrer, die erst an der Marktstraße auf die Königstraße einbiegen, nicht, dass ihnen Radfahrer entgegen kommen. Die Beschilderung sei zurzeit alles andere als optimal und müsse dringend nachgebessert werden.

Info Vorlage zum Thema „Fahrradfreundliche Stadt“ Die Stadt hat eine Vorlage zum Thema „Fahrradfreundliche Stadt“ erstellt, die sie in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Mobilität am 7. Mai vorstellen will. Anschließend wird die Vorlage mit den für die jeweiligen Bezirke wichtigen Aussagen in die Bezirksvertretungen gehen, um auch dort diskutiert zu werden.

Richtig eng werde es an der Kreuzung Rheinstraße, an der sich die Autofahrer wegen der Rechtsabbiegemöglichkeit oft auf zwei Spuren verteilten. „Dann bleibt für die entgegenkommenden Radfahrer gar kein Platz mehr. Wichtig wäre es deshalb, durch eine Spur oder ein Piktogramm auf der Straße deutlich zu machen, dass Radfahrer in beiden Richtungen unterwegs sind und Vorrang haben“, schlägt Drießen-Seeger vor. Peter Kelm (FDP) unterstützt den Antrag, da er die Problematik „mehr als dringend“ einschätzt. „Ein weiteres Problem ist, dass Autofahrer, die an der westlichen Seite der Königstraße parken, die nun auf ihrer Seite fahrenden Radfahrer gar nicht wahrnehmen.“ So seien Unfälle programmiert.

Kelm wies die Verwaltung außerdem auf einen „Schildbürgerstreich“ hin. So dürfen Radler zwar jetzt von der Rheinstraße zum Neumarkt radeln, an der Kreuzung mit der Mittelstraße jedoch sei Schluss. Das letzte Stück Königstraße vor dem Südwall sei noch immer eine Einbahnstraße, und Radfahrer wären gezwungen, auf die Mittelstraße abzubiegen. „Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein“, ist sich Peter Kelm sicher.

Da die Bezirksvertreter nur eine Prüfung der Situation in Auftrag geben können, was viele als zu kurz gegriffen empfanden, unterstrichen sie die Bedeutung ihres Anliegens durch einen „dringlichen Prüfauftrag“ verbunden mit der Bitte an die Verwaltung, schnell die gefährliche Situation zu entschärfen.

Außerdem erinnerten sie daran, die „Radachse Dionysiusstraße“ in Richtung Ostwall fortzuführen. Die SPD-Fraktion verlangte einen Sachstandsbericht dazu, betonte aber auch, dass sie die geplanten Maßnahmen im Bereich der Rheinstraße zwischen Königstraße und Ostwall begrüße. Dort will die Verwaltung durch gestalterische Mittel wie neue Straßenmöbel, Fahrradständer oder Außengastronomie das Wildparken in den für Fußgänger vorgesehenen Bereichen verhindern. Die SPD beauftragt in ihrem Antrag außerdem zu prüfen, ob dieser Bereich der Rheinstraße nicht komplett für den Durchgangsverkehr (ausgenommen Rad- und Anlieferverkehr) gesperrt werden könnte.