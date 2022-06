Bebauungsplan 550 in Krefeld-Hüls : Fette Henn - SPD unterstützt Mehrzahl der Eigentümer

Hans Butzen sagt den Eigentümern der Grundstücke Fette Henn die Unterstützung der SPD zu. Foto: SPD Krefeld

Krefeld Soll an der Straße Fette Henn gebaut werden dürfen oder nicht? Diese Frage sorgt noch immer für reichlich Gesprächsstoff in Hüls. Die SPD stellt sich weiter auf die Seite der Eigentümer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Nach den kontroversen Diskussionen um einen Antrag der Grünen für die kommende Planungsausschusssitzung, der die Einstellung des umstrittenen Bebauungsplans 550 in Hüls zum Inhalt hat, meldet sich nun auch die SPD zu Wort. Heidi Matthias, planungspolitische Sprecherin der Grünen und Unterzeichnerin des Antrages, hatte auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, bei dem Antrag habe es sich nur um einen Entwurf gehandelt, deswegen sei weder das Dokument in den Unterlagen zur Sitzung am 14. Juli noch das Thema auf der Tagesordnung zu finden.

Diese Aussage, erklärt SPD-Ratsherr Hans Butzen, sei so nicht richtig. „Der Antrag wurde am 31.05.2022 ins Ratsportal mit der Vorlagennummer 3309/22 A gestellt und mit dem Link vom Ratsamt im Ratsportal am 1.06.2022 veröffentlicht. Laut Aussage der Verwaltung wurde dieser Antrag in den vergangenen Tagen (offenbar auf Veranlassung der Grünen) wieder zurückgenommen.“ Angeblich, so Butzen, habe es keine Mehrheit mehr für die Einstellung des Verfahrens gegeben.