Veranstaltung von SPD und VfR Fischeln : Sechstes Fest im Kaiser-Wilhelm-Park

Krefeld SPD und VfR laden am Samstag zu einem gemütlichen Beisammensein an der Westparkstraße ein.

(bk) Zu einem großen Parkfest im Kaiser-Wilhelm-Park laden die SPD und der Verein für Rasensport (VfR) am Samstag, 4. Mai, ab 11 Uhr ein. Zum sechsten Mal soll das gemütliche Zusammensein Besucher ins Grüne locken. Bei gutem Wetter rechnen die Organisatoren mit rund 500 Teilnehmern.

Durch den Tag führen als eingespieltes Team Parteivorsitzender Ralph-Harry Klaer und VfR-Urgestein Helge Rother. Das Programm soll alle Altersgruppen ansprechen und zum Mitmachen animieren. So wird es Kinderspiele, Kunststücke, eine Tanzshow mit Kids, ein Show-Training der Ravens und einen sportlichen Wettkampf geben.

Außerdem können Besucher bei der Tombola mitmachen. Die jungen Gäste dürfen sich auf Hüpfburg, Kinderschminken, Spiele mit Mobifant und Bastelangebote freuen. Tiere und Pflanzen aus der Umgebungerklären Experten vom Kinderbauernhof Mallewup und der Initiative Anstoß. Ehrenamtliche von Emmaus versorgen die Besucher mit Waffeln. Für den sportlichen teil sorgen die Cheerleader der Ravens, Mannschaften des VfR und die Taiwand do Akademie. Für Imbissmöglichkeiten und Getränke sorgt der VfR Krefeld, Live-Musik wird von Rainer Schimanski and Friends geboten. Zum Abschluss des Tages lädt der VfR zur Disco in sein Vereinsheim ein.