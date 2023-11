Denkmalfragen und Nutzungspläne ungeklärt SPD und Grüne wollen Zukunft des Industriestandorts Stahldorf sichern

Krefelds · Die Industrie ist wichtiger Wirtschaftsfaktor in Krefeld und braucht auch am Standort Stahldorf eine Zukunftsperspektive, die Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Stadt hält. Das betonen SPD und Grüne.

15.11.2023 , 12:00 Uhr

Was soll mit den denkmalgeschützen Gebäuden auf dem Industrieareal passieren, fragt Rot-Grün. Foto: Andreas Drabben