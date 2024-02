Krefeld Haushalt: SPD und Grüne auf Konfrontationskurs zur FDP

SPD und Grüne sehen in dem Haushaltsentwurf des Kämmerers eine gute Grundlage für die weiteren Haushaltsberatungen. „Der Haushaltsentwurf stellt trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, denen sich alle Kommunen ohne Ausnahme gegenübersehen, eine solide und für die Krefelderinnen und Krefelder verlässliche Planung dar. Zahlreiche Kommunen kommen nicht umhin, Steuererhöhungen vorzunehmen. In Krefeld wird es diese nicht geben, was zweifelsfrei auch mit der guten Planung der letzten Jahre zusammenhängt. Nichtsdestotrotz ist der finanzielle Spielraum eng, was – wie auch Stadtkämmerer Ulrich Cyprian in seiner Haushaltsrede im Stadtrat ebenfalls benannt hat – direkt mit der immer noch nicht auskömmlichen Finanzierung der Kommunen durch das Land zusammenhängt“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Benedikt Winzen.