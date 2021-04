Radverkehr in Krefeld : Radwege im Ostbezirk sollen sicherer werden

Krefeld Die Bezirksvertretung Ost tagt am Donnerstag. SPD und Grüne haben eine ganze Reihe von Anträgen für die Verbesserung des Radverkehrs eingebracht.

Ein Anliegen ist der Austausch des Kopfsteinpflasters auf dem Geh- und Radweg auf der Moerser Straße in Höhe der Hausnummer 654, Speehof. Das Kopfsteinpflaster dort sei bei nassem Wetter sehr glatt, erklärt Carolin Holtey, Sprecherin der SPD-Fraktion. Hinzu kommen sanierungsbedürftige Abschnitte von Radwegen in Bockum, zum Beispiel auf der Friedrich-Ebert-Straße und Uerdinger Straße. Beide Fraktionen fordern die zeitnahe Sanierung von Schlaglöchern und Wurzelschäden. In Traar sehen Grüne und SPD ebenfalls Handlungsbedarf. Gefordert wird die Abpollerung eines kurzen Stückes des Radweges neben der Bäckerei im Ortskern Traar, da der Radweg immer wieder von Autos zugeparkt wird. Zusätzlich soll für die Moerser Landstraße ein durchgehender Radstreifen realisiert werden. „Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass in südlicher Fahrtrichtung erst ab Höhe der Hausnummer 400 ein beidseitiger Radweg ausgewiesen ist. Wir möchten einen Radschutzstreifen ab Hausnummer 472 durchsetzen“, sagt Sabine Hahn, Sprecherin der Fraktion der Grünen, vor. „Durch den Neubau eines Nahversorgers am Festplatz wird es mehr Verkehr aus Traar geben. Ein in beide Richtungen verfügbarer, sicherer Schutzstreifen ist damit eine Notwendigkeit.“